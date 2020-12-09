Посол сообщил, когда ФРГ ответит на запрос по Навальному

https://static.news.ru/photo/48b7c4e4-3aca-11eb-8bd9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Ответ на запрос от России о правовой помощи по делу оппозиционера Алексея Навального по нормам международного права требует длительного времени. Об этом сообщил посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр.

Он подчеркнул, что ответ на обращение, которое касается уголовного дела, может готовиться от нескольких месяцев до двух лет. По словам посла, российской стороне требуется аналогичное количество времени, когда она отвечает на подобные обращения.

РФ к настоящему моменту направила в ФРГ уже четыре запроса по Навальному. Ответа ни на один из них пока не последовало. Геза Андреас фон Гайр отметил, что это не значит, будто Германия отказывается отвечать.

Верно то, что эти запросы были приняты и что федеральное правительство передало их в Федеральное ведомство юстиции. Одновременно германское ведомство юстиции находится в контакте с российскими органами юстиции по различным вопросам, связанным с этим запросом о правовой помощи, — цитирует посла РИА Новости.

Алексей Навальный месяц находился на лечении в берлинской клинике Charité, куда был доставлен самолётом санавиации 22 августа. До этого он два дня был в омской больнице, будучи госпитализированным с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, направлявшегося из Томска в Москву. Больше двух недель оппозиционер провёл в коме, 23 сентября его выписали из клиники. Он остаётся в Германии до полного восстановления.

Как ранее передавал NEWS.ru, позиция Берлина по ситуации с Алексеем Навальным остаётся неизменной. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД Германии Мария Адебар.