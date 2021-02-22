Посол Сербии считает санкции против РФ из-за Навального контрпродуктивными

https://static.news.ru/photo/cdc0dd26-768c-11eb-a72a-96000091f725_660.jpg Фото: Medija centar Beograd/wikipedia.org

Если санкции ЕС будут угрожать интересам России, Москва прекратит все отношения с Евросоюзом. Так считает посол Сербии в России Мирослав Лазански.

Процесс над Навальным был транспарентным. Но то, что Брюссель пытается санкциями влиять на Москву, на Кремль, — это лишь нехватка политики, потому что санкции — это не политика, этот как раз отсутствие политики, — сказал Лазански в прямом эфире национального телевидения Сербии.

По его мнению, такая позиция Брюсселя непродуктивна. Дипломат подчеркнул, что ситуация с Навальным — исключительно внутренний вопрос Российской Федерации, и «достаточно странно выглядит, когда отдельные личности с Запада настаивают на своём участии в этом судебном процессе».

Угрозы заморозить на Западе счета шести россиян посол Сербии назвал «психологическими манипуляциями».

Ни один российский функционер высокого и среднего ранга не может иметь счетов в западных банках, но брюссельские умы, которые этим занимаются, идут и на такой эффект, которого они надеются достичь в российском обществе, — сказал Лазански.

Как писал NEWS.ru, Совет ЕС принял решение ввести санкции в отношении людей, которые причастны к осуждению оппозиционера. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что соответствующие меры должны быть приняты максимум в течение недели. Он отметил, что министры иностранных дел европейских стран решили рассматривать Россию как соседа, который действует как противник.

Решение руководства Евросоюза расширить персональные санкции в отношении России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным назвали в МИД РФ цирком и заранее разыгранной историей.