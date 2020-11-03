Посол: россиян нет в числе пострадавших в результате теракта в Вене

https://static.news.ru/photo/c6208c4c-1dc2-11eb-a46b-fa163e074e61_660.jpg Фото: photonews.at/Georges Schneider/Global Look Press

Граждан России среди тех, кто пострадал в результате теракта в Вене, нет. Об этом заявил посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский.

Дипломат добавил, что охрана посольства в связи с инцидентом усилена, передаёт ТАСС.

Вечером в понедельник, 2 ноября, группа неизвестных открыла стрельбу у синагоги в австрийской столице. Согласно последним данным, погибли четыре человека и получили ранения ещё 18. Один из нападавших был уничтожен.

Власти расценили произошедшее как теракт. Граждан призвали воздержаться от посещения общественных мест и не выходить на улицу без необходимости. Кроме того, правительство страны усилило меры безопасности, в том числе на границе. В Австрии объявлен трёхдневный траур.

Ранее NEWS.ruписал, что президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему австрийскому коллеге Александру Ван дер Беллену и канцлеру Себастьяну Курцу. Он решительно осудил произошедшее и заявил, что террористам не удастся никого запугать и посеять вражду между людьми разных вероисповеданий. Путин также подтвердил готовность России наращивать взаимодействие с Австрией и другими членами мирового сообщества в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма.