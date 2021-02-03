Посол: Россия и Германия сами разберутся с «Северным потоком — 2»

https://static.news.ru/photo/7cb76418-1e09-11ea-b042-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Посол России в Германии высказался по поводу строительства «Северного потока — 2» и постоянных попыток США вмешаться в процесс. Он подчеркнул, что Москва, Берлин и Евросоюз в целом сами должны определять энергетическую политику макрорегиона.

Уверены, что Россия, Германия и Европа смогут определять свою энергетическую политику без вмешательства и подсказок извне, — сообщил Сергей Нечаев изданию Berliner Zeitung .

Он отметил, что вопрос обсуждается с европейскими партнёрами на постоянной основе, несмотря на давление Вашингтона и ситуацию с Алексеем Навальным.

Как ранее писал NEWS.ru, канцлер Ангела Меркель и другие политики неоднократно говорили о том, что «Северный поток — 2» — это экономический проект, не связанный с политикой. В нём участвуют многие европейские компании, которые в случае отказа от строительства понесут колоссальные финансовые убытки.

Нечаев подчеркнул, что проект отвечает интересам немецких и европейских потребителей, а также вносит вклад в диверсификацию энергоснабжения и усиливает энергетическую безопасность Германии в условиях перехода на «зелёные» источники энергии.

Кроме того, в случае остановки проекта будет «погребена вера инвесторов в действенность заключённых контрактов».