Посол России в Ватикане заявил об участии папы Римского в обмене пленных Посол России в Ватикане Авдеев заявил, что папа Франциск помогает обменивать военнопленных ВСУ

Фото: Stefano Spaziani/Global Look Press

Папа Римский Франциск

Освобождение или обмен Россией украинских военнопленных происходит в том числе благодаря папе Римскому Франциску, которой передает определенные списки, заявил в разговоре с итальянским информагентством Askanews посол РФ в Ватикане Александр Авдеев. Он выразил благодарность понтифику и высоко оценил гуманитарную роль понтифика в этом вопросе, в результате чего люди возвращаются к своим семьям.

Освобождение российской стороной украинских военнопленных или их обмен происходят в том числе с учетом списков, регулярно передаваемых нам папой Франциском. В этом деле мы высоко ценим личные действия понтифика, — рассказал Авдеев.

Ранее понтифик призвал президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского положить конец конфликту и перейти к диалогу о мире. Об этом глава католической церкви заявил 2 октября в речи-размышлении о ситуации на Украине вместо традиционной проповеди «Ангелу небесному». В своем обращении понтифик также призвал все мировое сообщество поспособствовать прекращению конфликта.

В ноябре Франциск заявил, что с большим уважением относится к русскому народу, который он любит. Понтифик подчеркнул, что «русский народ — это великий народ», и он не верит в его жестокость на Украине. Глава католической церкви допустил, что ответственность за зверства в ходе конфликта лежит «на наемниках, на солдатах, которые идут на войну как на авантюру»