Посол России в Лондоне назвал условие возврата к ДСНВ Келин: возврат к ДСНВ возможен, если США откажутся от цели стратегически превзойти Россию

Фото: Qian Yi/Xinhua/Global Look Press

Посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью телеканалу Al Jazeera заявил, что возобновление участия РФ в Договоре о стратегическом наступлении (ДСНВ) возможно только при одном условии. По словам дипломата, для этого США должны отказаться от цели стратегического превосходства над Россией.

Это может произойти, если США изменят свою цель достижения стратегической победы над Россией, — заявил Келин.

О приостановке Россией участия в ДСНВ президент России Владимир Путин объявил в ходе послания Федеральному собранию. При этом он подчеркнул, что речь идет именно о приостановке участия, а не о выходе Москвы из договора. По словам Путина, для возврата к диалогу потребуются разъяснения о военных намерениях Великобритании и Франции.

После этого Путин подписал соответствующий закон. Решение о возобновлении участия в договоре также остается за президентом.

Ранее в Госдепартаменте США раскрыли подробности разговора министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в кулуарах G20. В ходе встречи Блинкен призвал отменить решение о приостановке участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), а также потребовал освободить американца Пола Уилана.