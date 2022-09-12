Посол России в ФРГ заявил об обрушении Берлином отношений с Москвой Посол России в ФРГ Сергей Нечаев: Берлин обрушил взаимовыгодные отношения с РФ

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Посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что Германия в одностороннем порядке обрушила уникальные взаимовыгодные двусторонние отношения с Россией, которые выстраивались на партнерской основе последние десятилетия. И смены официальной риторики правительства пока не наблюдается, отметил дипломат в интервью «Известиям».

По сути, подвергается эрозии процесс послевоенного примирения наших стран и народов. Отдельные голоса, взывающие к разуму, звучат и здесь (мы их слышим), но погоду они не делают, — пояснил Нечаев.

Несмотря на это, Берлин остается одним из главных инициаторов антироссийских санкций. Стратегия правительства Германии в отношении России носит агрессивный характер, она строится на обвинении Москвы во всех смертных грехах, отметил посол, а также нежелании признавать объективные реалии и учитывать происхождение украинского кризиса.

Тем не менее, добавил Нечаев, Россия не против запустить «Северный поток — 2» и продолжить энергетическое сотрудничество с Германией, которое длится вот уже 50 лет.

Все зависит от германской стороны. Трубопровод построен. Это многосторонний экономический проект, в него вложено немало средств. Он готов к эксплуатации, заполнен газом, соответствует требованиям, проведены соответствующие технические проверки. Для запуска необходима лишь политическая воля руководства ФРГ, — пояснил дипломат.

Однако сделать это мешают навязанные Берлину политические решения.

Ранее депутат бундестага от Левой партии Сара Вагенкнехт заявила, что Германии необходимо отказаться от политики санкций, чтобы восстановить экспорт российского газа. Она также поддержала демонстрации населения страны, спровоцированные ростом цен на топливо.