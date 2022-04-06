Посол России в Бухаресте: дипмиссия начала получать угрозы

В ограду посольства РФ в Бухаресте врезалась легковая машина

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Российский посол в Бухаресте Валерий Кузьмин рассказал, что дипломатическая миссия неоднократно получала угрозы о взрыве. Сотрудникам стали приходить сообщения соответствующего содержания. Об этом дипломат рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

Посольство неоднократно получало прямые угрозы по электронной почте — взорвать, отравить и тому подобное, — заявил посол.

Ранее в забор российского посольства на огромной скорости врезался автомобиль. Из-за столкновения машина загорелась. В салоне автомобиля, попавшего в ДТП, был лишь водитель, он скончался.

По словам российского посла, авария, произошедшая 6 апреля, могла быть намеренной. Кузьмин отметил, что автомобиль оказался нагруженным канистрами.

Сегодня утром, видимо, сел в свой автомобиль — этого я не могу утверждать по поводу собственности автомобиля, поставил на соседнее с водителем сидение пару канистр, ещё несколько канистр в багажнике, — пояснил Кузьмин.

Первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров, комментируя ситуацию, предположил, кто может стоять за этим инцидентом. По его мнению, европейцы ведут себя совершенно наглым образом и провоцируют проблемы.