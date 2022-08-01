Страны Запада намеренно искажают картину событий в Косово и не справляются со своей функцией посредника в урегулировании конфликта с Белградом, заявил в эфире телеканала «Россия 24» посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко. По его мнению, европейские государства отчасти могут быть ответственными за возникшие разногласия.
Запад намеренно преподносит поверхностную картину и не хочет вскрывать глубинные проблемы, которые созданы по его же вине, или, прежде всего, Евросоюза, который является, кстати говоря, на основе резолюции Генассамблеи ООН, которую не выполняет, который должен выполнять обязанность и нести ответственность эффективного и честного посредника, что он не делает, — заявил сотрудник посольства.
Согласно его утверждениям, основной целью коллективного Запада является вовсе не независимость Косово, а подавление властей Сербии. Боцан-Харченко считает, что таким образом Евросоюз пытается принудить Белград к отказу от своих позиций по антироссийским санкциям.
Ранее в СМИ появилась информация о присутствии солдат США из миссии НАТО KFOR около КПП «Кошутице» и «Ярине» на севере Косово.
31 июля в северных районах Косово, населенных сербами, включили сирены воздушной тревоги. Местные жители начали строить баррикады. Косовские албанцы собрались в группы в южной части города Косовска-Митровица у моста, ведущего на северную, сербскую сторону.
Конфликт произошел на фоне решения о прекращении действия сербских документов с 1 августа в Косово и Метохии. Позже правительство Косово приняло решение отложить замену сербских паспортов и номерных знаков до 1 сентября.