Алексей Сидоров

Посол России обвинил Запад в провале миссии в Косово Посол России в Сербии Боцан-Харченко: Запад не справляется с функцией посредника в конфликте с Косово

1 августа 2022 в 15:12

Фото: Олег Иванов/РИА Новости

Сербские военные и бронетехника у трассы между поселком Рашка и КПП «Ярине» на административной линии между центральной Сербией и севером Косово и Метохии. Архивное фото