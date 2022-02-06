Посол России обвинил власти Австрии в дискриминации привитых «Спутником V»

Посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский заявил, что местные власти допускают дискриминацию в отношении лиц, привитых от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Сертификаты этих людей не учитываются, хотя эффективность препарата никто не оспаривает, написал дипломат в Facebook.

Дискриминационное в отношении вакцинированных «Спутником V» распоряжение Минздрава Австрии вызывает многочисленные вопросы не только у нас, но и многих австрийских структур предпринимателей и общественности плюс от наших соотечественников, — отметил посол.

По его словам, российской стороне необходимо разобраться, как новые правила, введённые австрийскими властями, могут повлиять на деловое и простое человеческое общение, которое в настоящее время осложнено пандемией. При этом дипломат добавил, что медицинские соображения в решении властей Австрии искать сложно.

Ранее сообщалось, что в Австрии ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для лиц старше 18 лет. Соответствующий закон вступил в силу с 1 февраля. Согласно ему привиться должны все, кто имеет в стране основное или дополнительное место жительства. В результате в столице государства Вене образовались очереди в пункты вакцинации.