Посол России назвал виновных в обострении ситуации на Украине и в Косово Посол России в Сербии: Запад потворствует обострениям конфликтов в Косово и на Украине

Фото: Министерство обороны Украины

К усугублению конфликта на Украине и в непризнанном Косово приводит попустительство коллективного Запада. Об этом заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко. Его слова приводит пресс-служба дипмиссии. Дипломат сравнил ситуацию в двух регионах и пришел к выводу, что «бесчеловечность западников беспредельна».

Немногие представители ЕС, которые вроде бы и попытались прокомментировать совершенные в Косово преступления, замалчивают обстоятельства произошедшего. Как следствие, разделяют ответственность за продолжение Приштиной линии на устрашение сербского населения, а значит — его изгнание из края, — говорится в заявлении российского посла.

Он добавил, что подобным же образом Запад закрывает глаза на происходящее в Донбассе и даже способствует эскалации, поставляя оружие, из которого убивают мирных жителей, в том числе детей.

Бесчеловечность западников беспредельна, как и повсеместное потворствование бесчинствам их ставленников, — сказал Боцан-Харченко.

Посол отметил, что в Приштине премьер-министр края Курти продолжает нагнетать «сербофобские настроения при попустительстве западников». Он напомнил о том, что запрос Белграда «о направлении в край сербских полицейских и военных для обеспечения безопасности соотечественников по резолюции 1244 СБ ООН» был отклонен.

Инцидент в Косово произошел в минувшую пятницу, 6 января. Албанец ранил двух сербов во время празднования Рожденственского сочельника. Огонь велся из проезжающего автомобиля в районе города Штрпце, в результате были госпитализированы 11-летний подросток и 21-летний молодой человек. Их состояние оценивается как средней тяжести.

По словам президента Сербии Александра Вучича, Международные силы безопасности в Косово под эгидой НАТО (КФОР) отклонили запрос на ввод на территорию сербских силовиков.