Посол России: Греция стала неблагоприятной страной для отдыха россиян Посол России Андрей Маслов: Греция перестала быть благоприятной страной для отдыха россиян из-за русофобии

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Греция

На текущий момент Грецию нельзя назвать благоприятной страной для отдыха российских туристов, заявил в эфире телеканала «Россия 24» посол РФ в государстве Андрей Маслов. По его мнению, все дело в нескончаемой волне русофобии, которая явно поддерживается местными политиками.

Греция перестала быть страной, благоприятной для проведения здесь летнего отдыха. После 24 февраля не ослабевает в средствах массовой информации волна русофобии, причем она подогревается из политического руководства страны. Буквально ежедневно мы слышим антироссийские высказывания, и все это создает неблагоприятную атмосферу, — сказал посол.

Что касается настоящих угроз, то посол выразил мнение, что в Греции они не настолько велики, чтобы всерьез обсуждаться. По его словам, угрозы могут исходить не от жителей самой страны, а скорее от «националистически настроенных украинцев», которые туда приехали. В том числе от тех, «кого в Греции называют беженцами». По словам Маслова, уже известно несколько таких фактов, потому что пострадавшие от действий украинцев обращаются в посольство за помощью.

Ранее посол РФ в Берлине Сергей Нечаев сообщил, что все случаи русофобии, которые ранее фиксировались в Германии, постепенно сходят на нет. Он отметил, что значительно снизилось количество соответствующих обращений в полицию и в посольство РФ.