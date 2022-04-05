Посол России: Венгрия обсуждает с «Газпромом» расчёты за газ в рублях

Вопрос перевода расчётов за газ в рубли стоит на повестке переговоров между венгерской энергетической компанией MVM и «Газпромом». Об этом сообщил посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов, пишут РИА Новости.

По словам дипломата, между компанией «Газпром экспорт» и MVM был заключён долгосрочный контракт, и сейчас вопрос о переводе расчётов в рубли находится в стадии активного обсуждения между представителями компаний.

Однако официальная позиция венгерских властей по поводу выбора валюты для расчётов за газ остается неясной. Комментариев на данную тему они не давали.

При этом Венгрия не поддерживает антироссийские санкции на энергоносители. Об этом заявлял премьер-министр страны Виктор Орбан. По его словам, остановка подачи в страну углеводородов привела бы к замедлению и остановке венгерской экономики в кратчайшее время.

Президент России Владимир Путин подписал указ о новом порядке расчётов в рублях за российский газ с недружественными странами. Глава государства подчеркнул, что если эти страны не будут платить с 1 апреля за поставки газа в рублях, то это будет считаться неисполнением обязательств по газовым контрактам и действующие соглашения будут остановлены. Для оплаты газа контрагентам предлагается открыть рублёвые счета в российских банках.

Путин при этом избрал Газпромбанк в качестве уполномоченной компания при открытии иностранными покупателями специальных рублёвых счётов для оплаты поставок российского газа.

Ранее стало известно, что Словакия, которая закупает у России порядка 85% необходимого ей газа, приняла решение платить за него в рублях. Министр добавил, что в ситуации с газом страны ЕС должны действовать совместно и искать общее решение. На это есть порядка шести недель. При этом он подчеркнул, что Словакию нельзя отрезать от газа.