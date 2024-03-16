Посол РФ в США рассказал об отсутствии единства в странах G7 Антонов: у стран G7 нет единой позиции насчет изъятия активов России

Фото: Russian Embassy in the USA/via Global Look Press

Анатолий Антонов

Страны Большой семерки не имеют единой позиции насчет возможного изъятия замороженных российских активов в пользу Киева, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, этот шаг может разрушить современную международную систему финансовых отношений и ослабить позиции доллара как основной платежной валюты, передает РИА Новости.

Пока в «семерке» единства нет. Не все готовы повесить себе на грудь ярлык «вора». Многие понимают негативные последствия таких действий, — заявил он.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что конфискация замороженных активов России стала бы «взломом правового миропорядка». По его мнению, именно по этой причине Запад пока побаивается их трогать. Медведев отметил, что данный нюанс вызывает «смятение в мозгах» у стран Запада. По его словам, они хотят забрать средства и передать их Украине, но, с другой стороны, это стало бы отказом от основных принципов защиты частной собственности. Однако при желании, подчеркнул Медведев, они «наплюют на свои принципы» и «от всего откажутся».

До этого крупные международные банки потребовали от Лондона создать механизм и правовую систему для конфискации активов России. Как сообщает Bloomberg, банкиры хотят сделать этот процесс законным, чтобы не потерять репутацию Лондона как надежного финансового центра.