Россия болезненно воспринимает поставки турецких БПЛА в Киев — посол

Поставки турецких ударных и разведовательных беспилотников (БПЛА) Bayraktar на Украину воспринимаются в России болезненно, сообщил в интервью газете Aydinlik посол России в Турции Алексей Ерхов. Он связал это с тем, что жертвами этих БПЛА становятся российские военные. Он также отметил, что Россия не поставляет оружия врагам Анкары.

Вы даже не представляете себе, насколько болезненно эти поставки воспринимаются в российском обществе. Объяснения типа «бизнес есть бизнес» понимания не находят, ведь ваши дроны убивают наших солдат, для этого их и покупают. Я, кстати, припоминаю, что одна страна, претендующая на роль союзника Турции, имеет обыкновение передавать крупные партии оружия тем, с кем воюют «мехметчики», и это очень не нравится в Анкаре. Почему нам должно нравиться? — подчеркнул дипломат.

Он также отметил, что Россия не даёт тем людям, с которыми борется турецкая армия, оружия. По его словам, в Турции это хорошо знают.

Нет в Москве и их офиса, о чём нам так любят напоминать иные собеседники, не утруждая себя конкретными доказательствами, — добавил Ерхов.

Турция в течение последних лет наладила производство БПЛА не только для покрытия внутренних потребностей, но и для экспорта. На сегодняшний день уже шесть государств имеют на вооружении Bayraktar: в список входят Азербайджан, Катар, Ливия, Марокко, Польша и Украина.

Президент Российского исследовательского института в Анкаре, профессор Салех Йылмаз ранее сообщал, что турецкое оружие Украине продаёт частная компания, не государство. Он подчеркнул, что Турция не выступает против России.