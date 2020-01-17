Власти Польши негативно реагируют на любые заявления РФ на тему Второй мировой войны и освобождению самой республики от нацистов, считает представитель Кремля в Варшаве Сергей Андреев.
Минобороны РФ опубликовало документы, посвящённые освобождению Польши, в целях защиты исторической правды.
В их числе фотоальбом оперативного управления 1-го Белорусского фронта о взломе немецко-фашистской обороны, подборка документов о зверствах гитлеровцев, а также о террористической деятельности отрядов Армии Крайова в тылу Красной армии.
В угоду нынешней политической конъюнктуре в рамках так называемой исторической политики факты истории трактуются, подпираются так, чтобы доказывать определённые исторические постулаты, которые, собственно, с историей зачастую не имеют никакой связи, — цитирует Андреева РИА Новости.
Накануне замглавы МИД Польши Павел Яблонский прокомментировал публикацию Минобороны России документов, рассекреченных к 75-летию освобождения Варшавы. По мнению политика, Москва таким образом пытается исказить исторические события.
Он обвинил советские войска в бездействии, заявив, что «Красная армия стояла и смотрела с другого берега Вислы» на уничтожение польской столицы, разрушенной после Варшавского восстания.
Ранее NEWS.ru писал, что власти Польши приняли резолюцию, в которой обвинили СССР наравне с Германией в начале Второй мировой войны. В Госдуме документ назвали «коллективным идиотизмом».