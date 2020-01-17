https://static.news.ru/photo/7bfb9d72-3944-11ea-97ea-fa163e074e61_660.jpg Сергей Андреев Фото: MFA Russia/Global Look Press

Власти Польши негативно реагируют на любые заявления РФ на тему Второй мировой войны и освобождению самой республики от нацистов, считает представитель Кремля в Варшаве Сергей Андреев.

Минобороны РФ опубликовало документы, посвящённые освобождению Польши, в целях защиты исторической правды.

В их числе фотоальбом оперативного управления 1-го Белорусского фронта о взломе немецко-фашистской обороны, подборка документов о зверствах гитлеровцев, а также о террористической деятельности отрядов Армии Крайова в тылу Красной армии.

В угоду нынешней политической конъюнктуре в рамках так называемой исторической политики факты истории трактуются, подпираются так, чтобы доказывать определённые исторические постулаты, которые, собственно, с историей зачастую не имеют никакой связи, — цитирует Андреева РИА Новости.

Накануне замглавы МИД Польши Павел Яблонский прокомментировал публикацию Минобороны России документов, рассекреченных к 75-летию освобождения Варшавы. По мнению политика, Москва таким образом пытается исказить исторические события.

Он обвинил советские войска в бездействии, заявив, что «Красная армия стояла и смотрела с другого берега Вислы» на уничтожение польской столицы, разрушенной после Варшавского восстания.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Польши приняли резолюцию, в которой обвинили СССР наравне с Германией в начале Второй мировой войны. В Госдуме документ назвали «коллективным идиотизмом».