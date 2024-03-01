Посол РФ в Польше объяснил, насколько эффективны санкции против посольства Посол РФ Андреев: санкции против посольства России в Варшаве бессмысленны

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Сергей Андреев

Польские власти используют санкции против посольства РФ в Варшаве, в том числе блокируя счета и конфискуя средства дипломатических миссий, сообщил NEWS.ru российский посол в Варшаве Сергей Андреев. По словам дипломата, эти ограничения не достигают своих целей.

Блокировка счетов, замораживание и изъятие денег посольства и торгпредства — это лишь один эпизод из целой череды различных мер, которые польские власти принимают для осложнения работы наших дипломатических и консульских миссий в Польше. Разумеется, это зеркально отражается на условиях работы польских дипломатов и консульских работников в Российской Федерации, — заявил Андреев.

Дипломат добавил, что совершенно не понимает логики подобных действий, которые идут вразрез с Венскими конвенциями о дипломатических и консульских отношениях. Также он заявил, что не может понять смысла этих действий, потому что своих целей они не достигают. Посол отметил, что свои задачи не выполняют и санкции, которые вводятся против Российской Федерации.

Ранее Европарламент принял резолюцию по активизации поддержки Украины и усилению санкций против России и Белоруссии. Документ поддержал 451 депутат, 46 проголосовали против, 49 воздержались. Парламентарии отметили, что Евросоюз должен поддержать Украину всеми необходимыми средствами, если Киев хочет выиграть войну против России.