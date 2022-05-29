Посол РФ в Лондоне: захватить Киев невозможно Посол РФ в Киеве опроверг планы властей по захвату Киева

Кремль не ставил в списке целей военной спецоперации захват столицы Украины, заявил Посол России в Великобритании Андрей Келин. В интервью BBC дипломат подчеркнул, что он не верит в осуществление захвата или оккупации Киева. Келин считает, что взять контроль над украинской столицей невозможно ввиду того, что Киев — это «большой город».

Никто из наших лидеров, ни президент (Владимир Путин — NEWS.ru), ни кто-либо еще никогда не говорил, что мы хотели бы захватить Киев. Я не верю в то, что захватить или оккупировать Киев возможно. Это большой город, — заявил Келин, отвечая на вопрос о захвате столицы Украины.

Также посол отметил, что Россия не нуждается в увеличении численности войск на Украине. По мнению Келина, текущего состава ВС РФ достаточно для того, чтобы «разобраться» с ситуацией на Украине.

Ранее газета Тhe Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников написала, что президент РФ Путин поменял тактику ведения спецоперации на Украине. По словам западных журналистов, быстрого захвата Киева не произошло, поэтому первоначальный план изменился. При этом, по словам источников, Москва продолжит давление на Украину, чтобы заставить президента Украины Владимира Зеленского отказаться от вступления в НАТО и согласиться на нейтральный статус страны.