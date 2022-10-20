Посол РФ в Греции заявил о резком сокращении в страну турпотока из России

Фото: Nicolas Economou/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Посол России в Греции Андрей Маслов сообщил о резком сокращении турпотока в страну из России. В 2022 году в Греции российских туристов было даже меньше, чем в пандемийном 2020 году, их число составило всего 15 тысяч человек, приводят слова дипломата «Известия».

Турпоток из России в Грецию практически иссяк. По данным Росстата, в первом полугодии он составил примерно 15 тыс. человек, что вдвое меньше по сравнению с прошлым годом, причем пандемийным, — сказал Маслов, отметив, что весной и в начале лета россияне практически не ездили в Грецию.

За шесть месяцев пандемийного 2020 года страну посетили 19 тысяч российских туристов, а в предыдущие годы их число составляло порядка 700-800 тысяч человек.

В «рекордном» 2013 году в Греции побывали 1,3 млн россиян. Сейчас же турпоток иссяк из-за того, что Афины закрыли авиасообщение и воздушное пространство для российских самолетов, отметил посол.

Ранее заместитель министра национальной обороны Греции Николаос Хардалиас и помощник заместителя главы Пентагона Саша Бейкер обсудили расширение военного присутствия США в средиземноморской стране. Представители военных ведомств обеих стран отметили, что этот шаг может усилить поддержку НАТО в регионе.