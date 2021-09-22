Посол РФ в ФРГ заявил о готовности сотрудничать с новыми властями Берлина

Посол Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев заявил о готовности России сотрудничать с новым правительством Германии, которое будет сформировано по итогам грядущих выборов в бундестаг. Об этом сообщают РИА Новости.

Мы с уважением относимся к волеизъявлению немецкого народа и будем работать с тем правительством ФРГ, которое будет сформировано по итогам предстоящего голосования. Выступаем за сотрудничество с Германией, как естественным соседом на континенте, на основе взаимного уважения, равноправия, прагматизма, поиска баланса интересов, — заявил Нечаев.

При этом посол добавил, что для двустороннего сотрудничества двух стран неприемлемо использование ультиматумов, санкций и других «несуразностей», вроде попыток Берлина разговаривать с Москвой с позиции силы. Нечаев подчеркнул, что РФ готова взаимодействовать с новым кабмином ФРГ «вне зависимости от его партийной конфигурации». Дипломат признался, что Россия ждёт от будущего бундестага «конструктивного прагматичного подхода» к ведению диалога с Москвой.

Предпочитаем и теперь работать прагматично, на перспективу, опираясь на стремление подавляющего большинства россиян и немцев жить в мире и согласии, создать процветающую Большую Европу от Лиссабона до Владивостока, — добавил посол.

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