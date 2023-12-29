Посол РФ в Аргентине выступил против передачи Киеву российских вертолетов Посол Феоктистов: Москва против передачи Аргентиной вертолетов РФ Киеву

Фото: Минобороны РФ

Москва категорически против возможной передачи Аргентиной российских вертолетов Украине, заявил посол в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов. По его словам, слухи об этом ходят в прессе, однако такой шаг противоречил бы обязательствам, которые брала на себя Аргентина, передает РИА Новости.

Мы категорически против их передачи противникам России. Тем более что это противоречило бы также обязательствам Аргентины в контексте сертификата конечного пользователя, — подчеркнул дипломат.

Ранее Феоктистов заявил, что новое правительство Аргентины во главе с президентом Хавьером Милеем не собирается пересматривать подписанные с Россией соглашения. По словам дипломата, есть основания полагать, что между странами сохранятся дружеские отношения, никакого отката назад. Власти страны готовы развивать отношения с Москвой с акцентом на торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. С Россией однозначно готовы поддерживать диалог, резюмировал Феоктистов.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Аргентина взяла паузу на раздумья по работе с БРИКС. Глава ведомства добавил, что несмотря на это, латиноамериканские страны проявляют к объединению весьма серьезный интерес.