Посол РФ усомнился в возможности Британии направить суда в Черное море Посол РФ Келин: Лондон не сможет направить суда в Черное море из-за Анкары

Фото: Vickie Flores/Keystone Press Agency/Global Look Press

Намерение Лондона создать военно-морскую коалицию для помощи Украине в Черном море серьезно не повлияет на обстановку в регионе, заявил посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин. По его мнению, Британия не сможет направить туда корабли из-за позиции Турции, сообщает ТАСС.

Это дело довольно мутное, и пока малопонятно, что имеется в виду. Можно догадаться, что речь идет о тех гарантиях безопасности, переговоры по которым Киев сейчас ведет с целым рядом стран, — заявил посол.

Келин добавил, что эти гарантии, скорее всего, будут «больше на словах, чем на деле». Он также сослался на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время телемарафона на текущей неделе, в котором прозвучало признание, что в этом вопросе пока отсутствует военная составляющая. Однако даже при желании Лондон едва ли смог бы направить корабли в Черное море, так как Конвенция Монтре не позволит ему это сделать. Посол добавил, что ранее Британия уже предпринимала попытки создать танковую и самолетную коалиции, и это не увенчалось успехом.

Турция запретила проходы кораблей «воюющих держав» на основании соответствующих положений Конвенции Монтре, — напомнил он.

Ранее стало известно, что Украина и Великобритания собираются подписать пакт о безопасности «Меморандум понимания» для борьбы с Россией. Целью соглашения является взятие под украинский контроль Черного моря, передал The Telegraph. Согласно официальным данным, Лондон в течение 10 лет обязуется оказывать Киеву финансовую поддержку, а также проведет для него военно-морскую экспертизу.