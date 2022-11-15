Посол РФ Станиславов: венгерские компании успешно работают в России

Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Посол России в Будапеште Евгений Станиславов сообщил, что венгерские компании в России продолжают свою работу, несмотря на санкции, и делают это «весьма успешно». России импонирует прагматичный подход Венгрии, который заметно отличается от «русофобского большинства» в ЕС, отметил дипломат в интервью «Известиям».

Следует отметить, что в отличие от многих зарубежных фирм, свернувших свою деятельность в нашей стране после начала СВО, венгерские компании продолжают работать на российском рынке и делают это весьма успешно, — рассказал Станиславов.

Однако санкции, введенные Западом против России, сказались на сотрудничестве России и Венгрии. Так, из-за сложностей со взаиморасчетами с венгерского рынка было вынуждено уйти АО «Трансмашхолдинг». Компания была вынуждена продать свою долю в вагоноремонтном предприятии «Дунакеси» местному партнеру.

В этих условиях, отметил дипломат, некоторые компании либо пересматривают сроки реализации совместных проектов, либо приостанавливают работу по ним.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал возмутительными обвинения в «распространении российских нарративов» тех, кто говорит о большем вреде антироссийских санкций для Европы, чем для Москвы. По его словам, об этом было заявлено на совещании глав МИД стран ЕС при обсуждении нового пакета санкций.