Посол РФ Сергей Андреев: уровень русофобии и упёртости в Польше зашкаливает

Фото: MFA Russia/via Global Look Press

Посол России в Польше Сергей Андреев

Отношения России и Польши после начала спецоперации на Украине в 2022 году резко ухудшились, Варшава присоединилась к рекордным по количеству санкциям против Москвы. Пострадали и дипломатические отношения — страны взаимно высылали послов, счета российского посольства в Варшаве были заблокированы. Что сейчас влияет на отношения между двумя государствами, стоит ли ожидать их потепления, NEWS.ru рассказал чрезвычайный и полномочный посол РФ в Польше Сергей Андреев.

Смогут ли живущие в Польше россияне проголосовать на выборах президента РФ

— Власти Латвии предложили приравнять голосование на выборах президента РФ в российском диппредставительстве к поддержке конфликта на Украине, за которую там предусмотрена уголовная ответственность. Как будет проходить голосование в посольстве в Варшаве? Не оказывают ли в Польше какого-то давления на российское диппредставительство?

— Нет, ничего подобного у нас не было. Мы, как это принято, заблаговременно уведомили власти Польши о том, что 17 марта состоится голосование на выборах президента Российской Федерации среди граждан России, находящихся в Польше. У нас оно будет проходить один день в четырех консульских учреждениях: в посольстве в Варшаве и генеральных консульствах в Гданьске, Кракове и Познани.

Мы получили ответ от министерства [иностранных дел] о том, что информация принята, что будут уведомлены компетентные органы власти Польши. Надеемся, что все пройдет спокойно, в соответствии с действующим законодательством.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Легко ли сегодня попасть в Польшу

— С какими трудностями сталкиваются граждане России, желающие побывать в Польше?

— С сентября 2022 года власти страны запретили въезд на свою территорию гражданам России с туристическими, частными, деловыми, культурными и спортивными целями. Обычному гражданину РФ сюда приехать затруднительно, в отличие от польских граждан, которые могут свободно ездить в Россию.

Мы не стали закрываться, не видим в этом смысла. Наоборот, мы считаем: чем больше граждане будут лично знакомиться с тем, как живет Россия, тем труднее будет им вешать лапшу на уши про положение дел в нашей стране и в нашей политике. Наши люди в Польше сталкиваются, прежде всего, с массированным психологическим воздействием, потому что градус русофобии в средствах массовой информации зашкаливает и, конечно, влияет на настроения обычных людей.

Нет прямого авиационного и железнодорожного сообщения. С прошлого года запрещен въезд на территорию Польши пассажирским автомобилям с российскими номерными знаками вместимостью до 10 человек. То есть на автобусах еще можно, а на микроавтобусах, легковых автомобилях уже нет. Въезд сюда для наших грузовиков и прицепов был запрещен еще раньше. Делается все возможное для того, чтобы затруднить нормальное общение между гражданами двух стран.

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press Пограничный переход Польши

Как можно наладить отношения Польши и России

— Каким слоям польского общества было бы выгодно потепление отношений с Москвой?

— Я думаю, что всем слоям было бы выгодно, если объективно. Но разве польский политический класс в этом признается? Сейчас антироссийский курс, противостояние с Москвой, поддержка Киева в его противоборстве с Россией — это альфа и омега польской политики.

— Идущие сейчас массовые протесты фермеров могут как-то изменить политику польского правительства в отношении России и Украины?

— Нет, никак не изменят, потому что степень упертости политического класса Польши, причем и правительства, и оппозиции, зашкаливает. Когда в стране нет ни одной влиятельной политической силы, которая бы рассматривала улучшение отношений с Россией как целесообразную, рациональную альтернативу, особо рассчитывать на какие-то изменения не приходится.

Что изменится в отношениях с Россией при новом правительстве Польши

— Как вы считаете, приход к власти нового правительства в Польше отразится на отношениях с Россией? И может как-то повлиять на работу посольства?

— Никаких существенных изменений мы не отмечаем. Напомню, что наши отношения обрушились в 2014 году, когда у власти находилось либеральное правительство во главе с нынешним премьер-министром Туском. Министр иностранных дел был тот же самый — Радослав Сикорский. Так что налицо определенная преемственность.

Все эти годы власти и оппозиция, меняясь местами, соревнуются друг с другом в том, кто из них более антироссийский, кто более бескомпромиссный по отношению к Москве. Они обвиняют друг друга в недостаточной твердости, склонности к каким-либо компромиссам, уступкам. Поэтому для нас ничего особенно не изменилось — ни когда в конце 2015-го к власти пришла партия «Право и справедливость», ни когда в конце прошлого года вернулся Туск во главе либерально-левой коалиции.

Фото: IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press Марш националистов в Варшаве

— Деятельность комиссии по исследованию российского влияния на внутреннюю безопасность в Польше способна оказать серьезное воздействие на работу посольства?

— Таких комиссий есть даже две: одна была создана в сейме — нижней палате парламента, другая была создана в сенате — верхней палате. Про их деятельность уже давно ничего не слышно. Эта идея носила чисто конъюнктурный, предвыборный характер. Изначально инициатива создания этой комиссии со стороны правящей тогда партии «Право и справедливость» была расценена и оппозицией, и союзниками Польши по НАТО и Евросоюзу как предвыборный ход с целью скомпрометировать, ошельмовать своих политических противников.

Ничего серьезного и содержательного за этим не стояло. Выборы прошли, и интерес к теме резко увял. Так что я, откровенно говоря, даже не знаю, существуют ли еще эти комиссии, или уже упразднены, или сами собой ликвидировались после выборов. Бог их знает.

Что изменилось для посольства после начала СВО

— Стало ли тяжелее работать в Польше после начала специальной военной операции? Как вы ожидаете, будет ли новое правительство, возглавляемое премьер-министром Дональдом Туском, бороться с провокациями в ваш адрес?

— Работать в Польше, в общем-то, всегда было непросто, в особенности после 2014 года, когда наши отношения резко обрушились после госпереворота в Киеве, возвращения Крыма в состав России и обострения конфликта на востоке Украины. Обстановка была достаточно тяжелая.

Естественно, определенные изменения произошли после начала специальной военной операции, но, откровенно говоря, чего-то принципиально нового для нас не было. Сейчас, наверное, условия для работы наших дипломатов во всех недружественных странах коллективного Запада более или менее схожие. Мы здесь особо не выделяемся.

Фото: poland.mid.ru Посол России в Польше Сергей Андреев

— На днях появилась информация о скандальной акции, якобы устроенной около вашей резиденции. Вы ее опровергли. Как часто приходится сталкиваться с фейками, порочащими репутацию российского посольства?

— Фейки возникают постоянно, причем иногда, к сожалению, с подачи официальных структур. Произошло замораживание денег на счетах посольства, потом средства были изъяты. Основанием для этого послужило решение польской прокуратуры начать расследование по подозрению в использовании денег нашей дипломатической и торговой миссии для финансирования терроризма или отмывания преступных доходов.

Совершенно абсурдное обвинение. Формально это расследование продолжается уже два года. Никто ничего о каких-либо действиях, которые предпринимались бы в рамках этого следствия, не слышал. К нам никаких официальных обращений за разъяснениями не было.

Польские СМИ очень рьяно перепечатывают, транслируют, распространяют фейки, создаваемые украинской пропагандой о ходе СВО. Здесь закрыт доступ к подавляющему большинству российских медиа. В такой атмосфере понятно, что разного рода инсинуации антироссийского характера имеют тепличные условия для цветения пышным цветом.

— Насколько сложно работать посольству в условиях блокировки счетов? Как вы думаете, могут ли быть введены еще какие-то ограничения, которые могут помешать работе посольства в будущем?

— Блокировка счетов, замораживание и изъятие денег посольства и торгпредства — это лишь один эпизод из целой череды различных мер, которые польские власти принимают для осложнения работы наших дипломатических и консульских миссий в Польше. Разумеется, это зеркально отражается на условиях работы польских дипломатов и консульских работников в Российской Федерации.

Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Люди на митинге перед посольством России в Варшаве

Совершенно не понимаю логики подобных действий, которые идут вразрез с Венским конвенциями о дипломатических и консульских отношениях, не понимаю смысла этих действий, потому что своих целей они не достигают. Собственно, как и санкции, которые вводятся против нашей страны.

Степень упертости здешнего политического класса по части противостояния с Россией, постоянного стремления сделать нам какую-то гадость, видимо, не дает людям реально посмотреть на положение вещей, признать свои ошибки, приступить к их исправлению. Поэтому они упорно следуют раз избранной определенной линии.

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