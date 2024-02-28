Посол РФ Андреев: мы оставляем границу открытой для польских граждан Посол РФ в Варшаве — для NEWS.ru: чем больше поляков знакомится с РФ, тем лучше

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

В отличие от Польши, РФ не видит смысла в закрытии границ и считает, что чем больше рядовых поляков лично познакомится с жизнью в нашей стране, тем лучше, сообщил NEWS.ru российский посол в Варшаве Сергей Андреев. Дипломат напомнил, что подавляющему большинству россиян въезд в Польшу с 2022 года закрыт.

Обычному гражданину РФ сюда приехать затруднительно, в отличие от польских граждан, которые могут свободно ездить в Россию. Мы не стали закрываться, не видим в этом смысла. Наоборот, мы считаем: чем больше граждан лично познакомится с тем, как живет Россия, тем труднее будет вешать им лапшу на уши про положение дел в нашей стране и в нашей политике, — заявил Андреев.

Дипломат отметил, что живущие в Польше россияне сталкиваются с массированным психологическим воздействием, в частности, градус русофобии в польских СМИ зашкаливает.

Нет прямого авиа- и железнодорожного сообщения. Запрещено въезжать пассажирским автомобилям с российскими номерными знаками вместимостью до 10 человек. То есть на автобусах еще можно, а на микроавтобусах, легковых автомобилях — уже нет. Въезд для наших грузовиков и прицепов был запрещен еще раньше. Делается все возможное, чтобы затруднить общение граждан России и Польши, — посетовал Андреев.

Как писал NEWS.ru, русофобия в Польше имеет глубокие исторические корни: многие поляки считают, что когда-то именно Москва разрушила их суверенитет. В конце XVIII века польско-литовскую Речь Посполиту поделили между собой Российская империя, Австрия и Пруссия. Страна неоднократно пыталась вернуть независимость. Это удалось лишь после Первой мировой войны, но в конце 1940-х Польша хотя формально и стала независимой, снова подпала под неофициальный контроль Москвы, став частью коммунистического блока.