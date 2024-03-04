Посол РФ рассказал о трудностях работы в Польше Посол РФ Андреев: работать в Польше всегда было непросто, особенно с 2014 года

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Сергей Андреев

Работать в российском диппредставительстве в Польше всегда было сложно, особенно после событий 2014 года, рассказал NEWS.ru чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев. По его словам, именно тогда начался кризис в отношениях двух стран, и ситуация была тяжелая.

Работать в Польше, в общем-то, всегда было непросто, в особенности после 2014 года, когда наши отношения резко обрушились после госпереворота в Киеве, возвращения Крыма в состав России и обострения конфликта на востоке Украины. Обстановка была достаточно тяжелая, — заявил Андреев.

Посол добавил, что после начала специальной военной операции чего-то принципиально нового в обстановке не последовало. Дипломат предположил, что сейчас условия для работы российских дипломатов во всех недружественных странах коллективного Запада похожи и российское посольство в Польше на этом фоне особо не выделяется.

Ранее посол Андреев рассказал, что налаживание отношений с Россией выгодно всему польскому обществу. Однако, по мнению дипломата, официальная Варшава продолжит это игнорировать. Он добавил, что борьба против России и поддержка Украины — это «альфа и омега» польской политики.