Посол РФ раскрыл детали следствия об аресте счетов посольства в Польше Посол Андреев: после ареста счетов посольства власти Польши к нам не обращались

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Посольство России в Польше

Польские власти заморозили и впоследствии конфисковали деньги со счетов российского диппредставительства в 2023 году, рассказал NEWS.ru чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев. По его словам, поводом для инициирования расследования стало подозрение польских властей в спонсировании Россией терроризма и коррупции.

Произошло замораживание денег на счетах посольства, потом средства были изъяты. Основанием для этого послужило решение польской прокуратуры начать расследование по подозрению в использовании денег нашей дипломатической и торговой миссии для финансирования терроризма или отмывания преступных доходов, — заявил Андреев.

Дипломат назвал эти обвинения совершенно абсурдными. Посол добавил, что формально это расследование продолжается уже два года. Он признался, что никто не слышал ничего о каких-либо действиях, которые предпринимались бы в рамках этого следствия. Дипломат указал, что официальных обращений за разъяснениями в российское диппредставительство также не было.

Ранее замминистра обороны Польши Цезари Томчик обвинил комиссию по повторному расследованию катастрофы Ту-154 под Смоленском в потере и уничтожении фрагментов самолета. По его словам, прокуратура за семь лет не смогла добиться информации о вещественных доказательствах, которые были переданы «без протокола и заключения».