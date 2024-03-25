Посол РФ поставил МИД Польши в неловкое положение после инцидента с ракетой МИД Польши: российский посол не явился в ведомство после инцидента с ракетой

Министерство иностранных дел Польши вызвало российского посла Сергея Андреева, но дипломат так и не явился в ведомство, сообщил пресс-секретарь МИД Павел Вроньский, его слова приводит ТАСС. Причиной вызова главы дипмиссии РФ стал инцидент с ракетой, которая, согласно версии польской стороны, нарушила воздушное пространство страны.

Посол России не прибыл в МИД, — сказал Вроньский.

Как полагают представители польского командования, в воздушное пространство страны вошла именно российская ракета. Минобороны РФ эту информацию не комментировало. По информации Варшавы, снаряд находился в небе над территорией Польши всего 39 секунд.

Это не первое подобное заявление военного руководства Польши. Так, 29 декабря 2023 года в польской армии заявили, что в воздушное пространство страны со стороны Украины вошел «воздушный объект», который сопровождался средствами противовоздушной обороны, а после исчез с радаров. В тот же день начальник Генштаба ВС Польши Веслав Кукула заявил, что ракета была российской. Посол России в ответ обратил внимание на отсутствие доказательств версии Варшавы.