Посол РФ оценил ущерб от запрета Лондона импортировать российские алмазы Посол РФ Келин: запрет Лондона на импорт алмазов минимально повлияет на Москву

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Запрет Великобритании на импорт российских алмазов с 1 января 2024 года повлияет на доходы России от продаж этих драгоценных камней минимальным образом, считает посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин. За последние два года объем продаж ювелирных алмазов в Британию сократился в пять раз, сообщает ТАСС.

Сейчас это не очень значительные цифры — несколько миллионов долларов в год. А экспорт на британский рынок технических алмазов, где цифры были еще меньше, сократился где-то в 10 раз. <...> Но анализ показывает, что существенных изменений на экономическую обстановку эти меры не оказывают и принципиально нового тоже ничего нет, — заявил Келин.

14 декабря МИД Великобритании опубликовал законопроект, который запрещает импортировать российские алмазы. Документ вступает в силу с 1 января 2024 года. Также Лондон объявил о запрете экспорта в Россию ряда товаров, которые могут быть использованы в «военных или промышленных целях», среди них запчасти для автомобилей и электроники. Так, под запрет попало оборудование для печатных плат. Аналогичная мера предусматривается и 12-м пакетом санкций ЕС, который был утвержден 18 декабря.