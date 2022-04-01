Посол РФ обвинил Британию в действиях по эскалации ситуации на Украине

Действия правительства Великобритании, предпринимаемые в отношении событий на Украине, направлены на дальнейшую эскалацию ситуации. Об этом в интервью ТАСС заявил посол России в Лондоне Андрей Келин. По его мнению, у британских властей создаётся картина мира, какой её видят «из бункера Зеленского», и на этой основе принимаются решения, противоречащие реальности.

У британских властей создаётся картина такая, как, видимо, её видят из бункера Зеленского. И на основе этих представлений принимаются решения, делаются заявления, которые в общем-то противоречат реальности: о том, что надо Украине ещё дать оружия побольше и тогда наступит перелом, а переговоры сейчас вести не надо, — сказал российский дипломат.

Келин назвал такую позицию в корне неверной.

Эти неверные решения очень опасны, поскольку они направлены на продолжение конфликта, на нежелание работать в пользу урегулирования. Они свидетельствуют о желании навредить нашей стороне как можно больше, — подчеркнул он.

Дипломат также отметил, что власти Украины фактически передали контроль за ситуацией западным партнёрам, а решения и идеи, высказываемые Великобританией, «нацелены на обострение ситуации, на дальнейшую эскалацию».

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страны Запада не должны прекращать введение санкций против России до тех пор, пока её вооружённые силы полностью не выйдут с территории Украины. Политик отметил, что введения режима прекращения огня не хватит для того, чтобы снять рестрикции с российского государства. По мнению главы британского правительства, это пойдёт только на пользу президенту России.