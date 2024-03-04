Посол РФ Андреев рассказал о трудностях русских в Польше Посол РФ Андреев: россияне подвергаются психологическому воздействию в Польше

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сергей Андреев

Российские граждане в Польше подвергаются негативному воздействию на психику со стороны местных СМИ, рассказал NEWS.ru чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев. По его словам, причиной тому служит крайне высокий уровень русофобии в стране, что влияет на состояние простых людей.

Наши люди в Польше сталкиваются, прежде всего, с массированным психологическим воздействием, потому что градус русофобии в средствах массовой информации зашкаливает и, конечно, влияет на настроения обычных людей, — заявил Андреев.

Дипломат добавил, что власти страны делают все, чтобы затруднить отношения граждан двух стран. По его словам, между Россией и Польшей нет прямого авиационного и железнодорожного сообщения. Он отметил, что с прошлого года был запрещен въезд на территорию Польши пассажирским автомобилям с российскими номерными знаками вместимостью до 10 человек. Посол сказал, что на автобусах можно въехать на территорию страны, а на микроавтобусах и легковых автомобилях — уже нет.

Въезд сюда для наших грузовиков и прицепов был запрещен еще раньше. Делается все возможное для того, чтобы затруднить нормальное общение между гражданами двух стран, — резюмировал дипломат.

Ранее президент Польши Анджей Дуда выразил уверенность в том, что Россия не нападет на страну. Глава государства добавил, что на сильных, в отличие от слабых, не нападают. Дуда отметил, что необходимо обеспечить армию Польши наиболее современным вооружением для формирования эффективной обороны.