Посол РФ рассказал, кому в Польше выгодно наладить связи с Россией Посол РФ Андреев: улучшение отношений с Россией выгодно всему польскому обществу

Налаживание отношений с Россией положительно сказалось бы на всем польском обществе, однако политики в Варшаве продолжат это игнорировать, высказал мнение в разговоре с NEWS.ru российский посол в Польше Сергей Андреев. По его словам, курс на конфронтацию с Россией и помощь Украине определяет польскую политику.

Я думаю, что всем слоям было бы выгодно, если объективно. Но разве польский политический класс в этом признается? Сейчас антироссийский курс, противостояние с Москвой, поддержка Киева в его противоборстве с Россией — это альфа и омега польской политики, — заявил Андреев.

Дипломат добавил, что протесты фермеров никак не изменят положения дел в Польше. По мнению посла, степень упертости политического класса Польши, причем и правительства, и оппозиции, зашкаливает. Он отметил, что когда в стране нет ни одной влиятельной политической силы, которая бы рассматривала улучшение отношений с Россией как целесообразную, рациональную альтернативу, рассчитывать на какие-то изменения не приходится.

Ранее президент Польши Анджей Дуда выразил уверенность в том, что Россия не нападет на страну. Глава государства добавил, что на сильных, в отличие от слабых, не нападают. Дуда отметил, что необходимо обеспечить армию Польши наиболее современными вооружениями для формирования эффективной обороны.