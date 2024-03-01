Посол РФ рассказал, как фейки затронули работу посольства в Варшаве Посол РФ Андреев: счета посольства РФ в Варшаве заблокировали из-за фейка

Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости

Здание посольства РФ в Варшаве

Ложная информация, порочащая репутацию российской дипломатической миссии в Польше, появляется регулярно, рассказал NEWS.ru российский посол в Варшаве Сергей Андреев. По его словам, замораживание счетов российского посольства произошло из-за распространения фейков.

Фейки возникают постоянно, причем иногда, к сожалению, с подачи официальных структур. Произошло замораживание денег на счетах посольства, потом средства были изъяты. Основанием для этого послужило решение польской прокуратуры начать расследование по подозрению в использовании денег нашей дипломатической и торговой миссии для финансирования терроризма или отмывания преступных доходов, — заявил Андреев.

Дипломат назвал обвинение абсурдным и указал на то, что формально расследование продолжается уже два года. Он отметил, что никто ничего не слышал о каких-либо действиях, которые предпринимались в рамках этого следствия. По его словам, никаких официальных обращений за разъяснениями в российское посольство не было.

Польские СМИ очень рьяно перепечатывают, транслируют, распространяют фейки, создаваемые украинской пропагандой о ходе СВО. Здесь закрыт доступ к подавляющему большинству российских медиа. В такой атмосфере понятно, что разного рода инсинуации антироссийского характера имеют тепличные условия для цветения пышным цветом, — отметил Андреев.

Ранее Хорошевский суд Москвы заочно арестовал автора веб-сериала Mr. Freeman и основателя анимационной студии Toonbox Павла Мунтяна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Поводом для преследования послужил пост Мунтяна в Telegram, в котором он обвинил российских военных в гибели 280 жителей украинской Бучи.