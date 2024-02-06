Посол рассказала о дальнейшей судьбе памятника Советской армии в Болгарии Посол Митрофанова: Болгария не хочет решать вопрос о памятнике Советской армии

Фото: Valentina Petrova/AP/TASS

Болгария. София. Полицейский во время демонтажа памятника Советской армии

У Болгарии нет желания конструктивно решать с Россией вопрос о памятнике Советской армии, который ранее демонтировали, рассказала посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова. В разговоре с KP.RU она подчеркнула, что на обращения с предложениями российской стороны провести консультации, предусмотренные в таких случаях двусторонними соглашениями, присылают только отговорки.

Нам прислали отписку, что запрос, мол, передан на рассмотрение компетентным органам. На наши повторные обращения приходили одни и те же отговорки — никакого желания решить вопрос в конструктивном ключе у Софии явно нет, — пояснила Митрофанова.

Она отметила, что болгарской стороне предлагали взять территорию, прилежащую к монументу, и сам памятник в аренду, чтобы провести комплексный ремонт мемориала и сохранить его. Ответа по этому поводу Болгария не дала. После демонтажа части монумента оставили под открытым небом и никакой реставрации не проводят, уточнила посол.

Варварским способом нарезанный на части монумент сейчас, по утверждениям столичных властей, «сохраняется на складе» в селе Долни-Лозен под Софией. По факту же элементы скульптурной композиции просто оставлены под открытым небом, — поделилась Митрофанова.

Ранее в Софии разрушили памятник Советской армии по указу губернатора региона Веры Тодевой. У фигуры советского солдата спилили руку, которая держала автомат ППШ. Позднее суд запретил все действия по демонтажу монумента, признав его незаконным, однако к тому моменту бронзовые фигуры уже разрезали на части.