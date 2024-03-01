Посол рассказал, как в Польше пройдет голосование на выборах президента РФ Посол Андреев: голосование на выборах президента РФ в Польше пройдет в один день

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Голосование на выборах президента России среди граждан РФ, проживающих в Польше, пройдет в один день — 17 марта, сообщил NEWS.ru российский посол в Варшаве Сергей Андреев. По его словам, оно пройдет в четырех представительствах РФ в стране.

Мы, как это принято, заблаговременно уведомили власти Польши о том, что 17 марта состоится голосование на выборах президента Российской Федерации среди граждан России, находящихся в Польше. У нас оно будет проходить один день в четырех консульских учреждениях: в посольстве в Варшаве и генеральных консульствах в Гданьске, Кракове и Познани, — пояснил Андреев.

По словам дипломата, он получил ответ от польского МИД о том, что информация об организации голосования принята и будут уведомлены компетентные органы власти. Андреев выразил надежду, что все пройдет спокойно, в соответствии с действующим законодательством.

Ранее председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев заявил, что чиновники стран НАТО при поддержке подконтрольных СМИ развернули кампанию по запугиванию российских избирателей. Он охарактеризовал происходящее не просто как вмешательство во внутренние дела России, но как преступление.