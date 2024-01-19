Посол прокомментировал ход расследования диверсии на «Северных потоках» Нечаев: ФРГ не посвящает РФ в детали расследования подрыва «Северных потоков»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Германия не считает нужным делиться с Россией подробностями расследования диверсии на «Северных потоках», заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, Москва неоднократно направляла обращения по этому поводу, но Берлин их игнорирует.

Несмотря на наши многочисленные обращения, власти по-прежнему не считают нужным посвящать нас в детали проводимого здесь расследования этого беспрецедентного теракта в сентябре 2022 года, — заявил Нечаев.

Дипломат выразил сомнения относительно беспристрастности и объективности проводимого расследования. Он также отметил, что западные СМИ публикуют различные абсурдные сценарии о взрывах на газопроводах, пытаясь возложить ответственность на разные группы лиц. Нечаев подчеркнул, что все помнят, кто угрожал совершить преступление и кому это могло быть выгодно.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Дания ответила отказом в предоставлении России правовой помощи в расследовании терактов на «Северных потоках». По словам дипломата, это лишь подтвердило курс датских властей на сокрытие правды об истинных заказчиках и исполнителях теракта. Тем не менее, добавила она, ответ королевства был ожидаем. Копенгаген, как и раньше, сослался на абсурдное утверждение о том, что исполнение российского запроса якобы может поставить под угрозу безопасность Дании.