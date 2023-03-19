Посол осадил угрожающих арестовать Путина в Германии Посол РФ Нечаев назвал угрозы политиков ФРГ исполнить решение МУС далекими от реальности

Фото: МИД РФ

Сергей Нечаев

Заявления ряда чиновников в Германии о готовности выполнить «совершенно абсурдное» решение Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест президента России Владимира Путина, свидетельствует об их стремлении к эскалации конфликта, заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев. По словам дипломата, которые приводятся в Telegram-канале дипмиссии, высказывания немецких политиков вызывают крайнюю озабоченность и далеки от реальности.

Безответственные заявления некоторых германских официальных лиц о поддержке и готовности выполнить нелегитимное и совершенно абсурдное решение МУС вызывают крайнюю озабоченность и свидетельствуют о том, насколько далеки они от реальности в стремлении к дальнейшей эскалации конфликта с Россией, — заявил Нечаев.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказываниям министра юстиции ФРГ Марко Бушмана об аресте граждан РФ в Германии. Бушман заявлял, что в случае визита Путина в Германию будет готов арестовать его по требованию МУС.

17 марта МУС выдал ордер на арест Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой по подозрению в незаконном перемещении детей с неподконтрольных Украине территорий. В Кремле в связи с этим напомнили, что с точки зрения права любые решения МУС являются ничтожными для РФ.