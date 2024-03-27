Посол опроверг слова Макрона о перемирии во время Олимпиады Посол Мешков: диалога с Францией о перемирии на Украине во время Олимпиады нет

Фото: Henrik Montgomery/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Посол России во Франции Алексей Мешков опроверг слова французского президента Эммануэля Макрона о возможности объявления перемирия на Украине во время Олимпиады в Париже. В интервью телеканалу «Россия 24» он добавил, что считает странными такие разговоры.

Очень странно слышать разговоры об олимпийском перемирии, когда вообще диалога по этой теме на государственном уровне у нас нет, — сообщил дипломат.

До этого Макрон решил предложить прекращение огня на время Олимпийских игр в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Он также рассказал о готовности Франции отреагировать на возможную эскалацию со стороны России. Французские власти при необходимости примут решение, которое не позволит Москве победить, заключил политик.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь сообщил, что российская сторона не получила ни одного конструктивного предложения о переговорах с Украиной после встречи, состоявшейся в турецком Стамбуле в 2022 году. Министр резюмировал, вопрос о возможности нового диалога по украинскому кризису в Турции нужно адресовать не Москве, поскольку она никогда не отказывалась от этого.