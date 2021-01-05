Посол Нидерландов в Киеве нашёл отличия между Россией и Украиной

https://static.news.ru/photo/ef8f2a9e-4f58-11eb-9082-fa163e074e61_660.jpg Йеннес де Мол Фото: Кадр из видео/Высшая Власть/youtube.com

Посол Нидерландов в Киеве Йеннес де Мол рассказал, чем отличаются Россия и Украина. Дипломат занимал пост генконсула в Санкт-Петербурге до работы в Киеве. По его словам, между двумя странами есть огромная разница.

Это одно слово — свобода, — цитирует дипломата УНИАН.

Йеннес де Мол подчеркнул, что свобода царит на Украине, где присутствует лёгкий хаос и «непонятно, что будет завтра». Дипломат призвал беречь такую свободу.

Журналисты спросили у него, ждут ли европейские политики членства свободной Украины в Евросоюзе. Йеннес де Мол напомнил, что существует соглашение об ассоциации, поэтому Украине не обязательно становится членом Европейского союза, поскольку важно, чтобы интеграция была «в головах».

В 2014 году руководство Украины взяло курс на европейскую и евро-атлантическую интеграцию. Киев рассчитывает, что страна в будущем станет членом Евросоюза. Для этого были приняты изменения в конституцию, в них был закреплён курс страны в Евросоюз и НАТО. Бывший еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что в ближайшие годы нереалистично говорить о том, что Украина будет членом ЕС.

Как писал NEWS.ru, только четверть жителей Украины готовы проголосовать за действующего президента страны Владимира Зеленского на выборах. Опрос был проведён группой «Рейтинг». За политика готовы отдать свой голос только 26,2% респондентов, тем не менее Зеленский остаётся самым популярным из предложенных кандидатов.

За главу политической силы «Оппозиционный блок» Юрия Бойко голоса готовы отдать лишь 16,6% опрошенных, экс-президента Петра Порошенко поддержали бы 13,3%, а экс-премьера Юлию Тимошенко — 10,5%.