Посол России в Германии Сергей Нечаев в интервью «Известиям» раскритиковал подход компании Siemens к ремонту и техобслуживанию оборудования газопровода «Северный поток», назвав его неприемлемым. Он подчеркнул, что российская сторона добивается строгого выполнения дочерними структурами Siemens контрактных обязательств.

Недавно из-за выявленного дефекта (утечки масла) была остановлена последняя работающая турбина на насосной станции «Портовая». Представители Siemens выступили с заявлением, что такое, мол, случалось и ранее и в этом нет «ничего страшного». Для нас такой подход неприемлем. К тому же это небезопасно, — отметил дипломат.