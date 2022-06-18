Посол ЛНР в России сообщил о возможном подрыве емкости с азотной кислотой

Фото: vk.com/ belinter

Столб дыма оранжевого цвета поднимается над территорией пригорода Северодонецка, сообщил посол Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник. По его словам, цвет «дымного гриба» может указывать на подрыв резервуаров с азотной кислотой, однако официального подтверждения информации нет.

Взрыв в районе Северодонецка или пригорода! Дымный гриб явно химического происхождения. Очень похоже на цвет «гриба» от подрыва емкостей с азотной кислотой, но это пока не подтверждено, — написал дипломат в Telegram-канале.

В соцсетях делятся видеокадрами с места происшествия, снятыми со стороны населенного пункта Попасная, который находится в 30 км от Северодонецка.

Химический комбинат находится под контролем Вооруженных сил Украины. По сообщениям представителей ЛНР и участвующих в спецоперации российских сил, на территории завода также находятся иностранные наемники и взятые в заложники мирные жители.

Со схожим заявлением Мирошник выступил 31 мая. Тогда он рассказал, что на северодонецком заводе взорвалась ёмкость с химикатами.

Накануне подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что часть военнослужащих ВСУ на заводе «Азот» начала сдаваться в плен. Данные о сдавшихся плен не разглашаются из-за опасений за жизнь: по его Марочко, семьи и родственники задержанных могут оказаться под давлением на Украине.