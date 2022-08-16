Посол ЛНР в России сообщил о ракетных ударах ВСУ по Запорожской АЭС Посол ЛНР в России Мирошник сообщил о ракетных ударах ВСУ по Запорожской АЭС

Фото: РИА Новости

Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре

Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар по территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщил посол Луганской Народной Республики (ЛНР) Родион Мирошник в своем Telegram-канале. По его словам, ракеты приземлились около энергоблока № 6.

Украинские боевики снова нанесли удары по территории Запорожской АЭС, ракеты упали в районе энергоблока № 6. Обстрел велся с использованием оружия западного производства, — написал Мирошник.

По мнению дипломата, Киев ведет целенаправленные обстрелы, чтобы создать «радиационную техногенную катастрофу», что демонстрирует «полное пренебрежение последствиями радиационного заражения». Украина уверена, что её цели превосходят «ценность тысяч человеческих жизней» и экокатастрофы, считает Мирошник.

ЗАЭС за последнее время неоднократно подвергалась обстрелам со стороны ВСУ. Так, 7 августа в результате обстрела электростанции была повреждена высоковольтная линия, а персонал вынуждено снизил мощность двух энергоблоков. Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков назвал эту атаку украинской стороны актом ядерного терроризма.

Министры иностранных дел стран G7 призвали российские власти незамедлительно передать Киеву контроль над ЗАЭС. Сообщается, что дипломаты обеспокоены возможными угрозами на ядерных объектах Украины. С таким же призывом выступила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, ответив, что по данному вопросу США намерены работать с МАГАТЭ.