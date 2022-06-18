Посол ЛНР в России: эвакуация из «Азота» блокируется обстрелами ВСУ

Фото: Министерство обороны Украины

Открытию гуманитарных коридоров для вывода гражданского населения с завода «Азот» в Северодонецке мешают обстрелы украинской стороны, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник в своем Telegram-канале. Он отметил, обстрелы ведутся как с территории завода, так и с с доминирующих высот в районе Лисичанска.

Основная угроза обстрелами исходит не только с территории завода, но с доминирующих высот в районе Лисичанска. Оттуда обстреливают город из ствольной артиллерии и минометов. Местные жители указывают, что боевики «за речкой» устанавливают минометы для нанесения ударов, по подходам к первой проходной завода, на случай если кто-то выйдет с территории «Азота», — написал посол.

17 июня стало известно, что подполковник Марочко сообщил, что в Северодонецке часть военнослужащих ВСУ на заводе «Азот» начала сдаваться в плен. Сообщается, что данные о сдавшихся плен не разглашаются из-за опасений за жизнь.

Ранее помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев сообщил, что войска республики будут проводить зачистку предприятия «Азот» в Северодонецке не спеша и с учетом ошибок, допущенных при взятии «Азовстали». По его словам, войска намерены перерезать боевикам все пути отступления, в том числе в сторону Лисичанска.