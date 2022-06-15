Посол ЛНР в РФ: около 2 тысяч бойцов ВСУ блокированы в Горском и Золотом

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что сейчас порядка двух тысяч украинских боевиков блокированы в Горском и Золотом, пишет ТАСС. Ранее под российский контроль была взята Врубовка, что помогло окружить бойцов ВСУ в двух этих городах.

Также Мирошник добавил, что уже удалось заблокировать украинских военных на территории завода «Азот». По его словам, сейчас у бойцов ВСУ не осталось достаточных сил для сопротивления, возможности покинуть предприятие у них тоже нет.

Кроме того, Мирошник сообщил, что Вооруженные силы Украины сорвали эвакуацию гражданского населения с территории завода «Азот» в Северодонецке. Он отметил, что на текущий момент гуманитарный коридор полностью закрыт, возможности для выхода с предприятия для мирных жителей нет. При этом с территории комбината украинские боевики проводят обстрелы из минометов и танков.

Ранее Мирошник рассказал о прошедших несколько дней назад боях на территории Лисичанска. По его словам, выстрелы были слышны в течение нескольких часов на юго-востоке и северо-западе города. При этом он отметил, что союзных войск там не было — перестрелки велись между украинскими формированиями.