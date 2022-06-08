Посол ЛНР сообщил об освобождении аэропорта Северодонецка Посол ЛНР Мирошник сообщил об освобождении аэропорта Северодонецка от украинских войск

Фото: MOD Russia//Global Look Press

Аэропорт Северодонецка перешел под контроль России, сообщил посол Луганской народной республики (ЛНР) в РФ Родион Мирошник. Территорию воздушной гавани освободили от украинских формирований, сейчас они контролируют только «небольшую часть» химобъединения «Азот», написал он в своем Telegram-канале.

Северодонецкий аэропорт зачищен... Украинские формирования сохраняют за собой контроль только над небольшой частью Северодонецкого химобъединения «Азот». Украинские боевики ведут беспорядочную стрельбу по близлежащим к предприятию кварталам. Работают снайперы. Круг союзных войск вокруг оставшейся группировки сужается, — рассказал Мирошник.

По его словам, обстрелы, которые велись украинскими военными из аэропорта, уже прекратились. Оставшиеся боевики могут прятаться в лесах вокруг аэропорта.

Вот так в реальности выглядит «мощное контрнаступление», обещанное Киевом, — сыронизировал Мирошник.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу рассказал об освобождении жилых кварталов Северодонецка. Он отметил, что взятие под контроль промышленной зоны и ближайших населенных пунктов продолжается. По словам главы оборонного ведомства, сейчас освобождено 97% территории ЛНР.