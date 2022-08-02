Посол ЛНР предрек насильственное переселение Киевом жителей Донбасса Посол ЛНР Мирошник не исключил, что Киев будет принудительно вывозить жителей Донбасса

Фото: Rick Mave/Keystone Press Agency/Global Look Press

Посол ЛНР Родион Мирошник предрек в своем Telegram-канале насильственное переселение Киевом жителей Донбасса. По его словам, объявленная недавно «обязательная эвакуация» с освобождаемых территорий призвана предотвратить участие местных жителей в готовящемся референдуме и признать его результаты нелегитимными.

После того как четверть территории Украины уже освобождена из-под контроля украинского режима, у Зеленского вспомнили о населении, которое остаётся без их контроля, и решили экстренно и в обязательном порядке их переселять с освобождаемых территорий. Не исключается, что переселение будет производиться насильно, — написал Мирошник.

Он также выразил уверенность в том, что киевский режим не сможет помешать ни освобождению территорий, ни участию местных жителей в референдуме. По его словам, попадающие на освобождённые территории способны более реалистично смотреть на ситуацию, нежели находящиеся под тотальным информационным давлением жители территорий, остающихся под контролем Киева.

Ранее вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук заявила, что власти страны намерены организовать обязательную эвакуацию населения той части Донбасса, которая пока контролируется Киевом. По её словам, в упомянутых регионах отсутствует газо- и электроснабжение, вследствие чего отопление домов в тех районах представляется невозможным.