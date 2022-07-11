Посол ЛНР в РФ предположил, зачем Киев делает заявления о контрнаступлении Полос ЛНР Мирошник: сообщения о контрнаступлении Киева нужны для получения помощи от Запада

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Последние заявления украинских властей о якобы «миллионных боевых силах», готовящихся к освобождению юга страны, звучат только для того, чтобы получить новую военную помощь от западных стран, уверен представитель ЛНР в России Родион Мирошник. Он отметил в беседе с РИА Новости, что на самом деле состояние войск Украины падает как в моральном, так и в техническом смысле.

У Зеленского нет времени ждать реальных «перемог», поэтому ему нужно заявить их заранее, независимо от того, будут они или не будут, потому что слишком активно падает морально-психологический настрой войск, и желающих идти в качестве пушечного мяса на фронт все меньше и меньше, а потребностей все больше и больше, — считает Мирошник.

О том, что якобы миллионные силы собираются на Украине, ранее заявил министр обороны страны Алексей Резников. Он отметил, что все бойцы получат именно западное оружие. На Украине уже призвали мирное население в срочном порядке покинуть территории, которые сейчас подконтрольны российским войскам, потому что якобы планируется контрнаступление ВСУ.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал, что ему непонятна суть «объединенной» украинской армии, о скором контрнаступлении которой говорят в Киеве. Более того, идущее сейчас окружение донбасской группировки ВСУ не предполагает оперативного перерыва, а группировка российских войск из Мариуполя уже выдвинулась на север в помощь действующим подразделениям, подчеркнул он. Поэтому, по мнению эксперта, ни о каком контрнаступлении в данном случае речь не идет.