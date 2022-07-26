Посол ЛНР объяснил причины ударов ВСУ по республике из комплексов HIMARS Посол ЛНР: ВСУ бьют из HIMARS по мирным целям, чтобы сорвать референдум

Фото: U.S. Army/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Реактивная система залпового огня HIMARS

Глава представительства Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник написал в своем Telegram-канале, что ВСУ бьют из РСЗО HIMARS по мирным целям, чтобы запугать население и сорвать подготовку к референдуму, который представляет собой выражение права на самоопределение и изменение статуса территории. Кроме того, такие действия препятствуют проведению восстановительных работ в ЛНР.

Дорогостоящее западное вооружение используют, чтобы пугать население, не дать вести восстановительные работы, не дать спокойно готовиться к референдуму, — заявил Мирошник.

По его словам, за последние четыре дня произошло семь обстрелов ЛНР, в шести из них были использованы РСЗО HIMARS. Целями обстрелов были гражданские объекты, в том числе агрофирма, колледж, ясли-сад и гостиница.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что референдум о присоединении республики к России пройдет после завершения специальной военной операции. Он выразил надежду, что СВО закончится к концу 2022 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что жители Донецкой и Луганской народных республик будут сами решать, хотят ли они присоединиться к России или нет.