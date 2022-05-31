Посол ЛНР: на заводе «Азот» в Северодонецке подорвали ёмкость с химикатами Посол ЛНР Мирошник сообщил о подрыве ёмкости с химикатами на заводе «Азот» в Северодонецке

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На северодонецком химзаводе «Азот» взорвалась ёмкость с химикатами, заявил в своем Telegram-канале посол ЛНР в России Родион Мирошник. Он отметил, что территория комбината находится под контролем ВСУ. По предварительной информации, в цистерне находилась азотная кислота.

На химкомбинате «Азот» подорвали ёмкость с химикатами. Предварительно, это азотная кислота. Территория завода еще контролируется формированиями украинского режима, — рассказал посол.

Пока официальных комментариев от Минобороны России не поступало.

24 мая в ЛНР украинских военных обвинили в обстреле завода «Азот» из тяжёлой артиллерии. Снаряды попали по цеху контрольно-измерительных приборов. По предварительным данным, в результате обстрела погибли несколько рабочих.

Ранее военный эксперт Константин Сивков рассказал, что российские военные планируют «выдавить» украинских военных из укрепрайона в области Авдеевки, Марьинки, Северодонецка и Лисичанска. Для этого, по его словам, российская армия формирует небольшие «котлы», «отрезая» группировки ВСУ и вынуждая их сдаться.