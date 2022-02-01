Посол Келин: союз Украины, Британии и Польши ограничится говорильней

Союз Украины, Великобритании и Польши, на который возлагают большие надежды в Киеве, — это лишь очередной небольшой треугольник, которыми всегда славилась Восточная Европа. Как и в ситуациях с другими мелкими союзами, всё может ограничиться только разговорами, заявил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» посол России в Лондоне Андрей Келин.

Скорее всего, дальше говорильни такой, как и все остальные мелкие союзы, здесь дело не пойдёт, — предположил он.

Дипломат отметил, что о создании союза на Украине говорят давно, а в Лондоне о нём стало известно «только вчера, наверное». И речь не идёт о подмене членства Украины в ЕС и НАТО, а всего лишь о новом небольшом альянсе.

Келин добавил, что Британия поставляет Украине оружие, но это практиковалось и ранее, причём небескорыстно. Это демонстрирует солидарность Лондона с Киевом, но последнему пользы от таких поставок немного, поскольку он получает списанное вооружение.

Ранее сообщалось, что перспективы украинско-британско-польского союза оценил политолог Станислав Мясников. По его мнению, альянс в большей степени будет носить коммуникативный характер и вряд ли можно говорить о полноценном военном сотрудничестве.